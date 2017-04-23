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23 Апрель 2017 г.
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"Чарлстонский стрелок" переведен в тюрьму в ожидании казни
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НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американец Дилан Руф, который был осужден за убийство девяти темнокожих прихожан церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), переведен в тюрьму в штате Индиана для ожидающих приведения в исполнение смертной казни. Об этом свидетельствуют записи в электронном архиве пенитенциарного учреждения.
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