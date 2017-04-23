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23 Апрель 2017 г.

"Чарлстонский стрелок" переведен в тюрьму в ожидании казни

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американец Дилан Руф, который был осужден за убийство девяти темнокожих прихожан церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), переведен в тюрьму в штате Индиана для ожидающих приведения в исполнение смертной казни. Об этом свидетельствуют записи в электронном архиве пенитенциарного учреждения.

itartass_ru 5:01:00 CEST

Чарльстонского стрелка перевели в тюрьму штата Индиана для смертной казни

lenta 1:44:00 CEST

23.04.2017 03:07 : «Чарльстонского стрелка» перевели в камеру смертников в штате Индиана

echomsk 5:45:00 CEST

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