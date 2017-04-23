НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американец Дилан Руф, который был осужден за убийство девяти темнокожих прихожан церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), переведен в тюрьму в штате Индиана для ожидающих приведения в исполнение смертной казни. Об этом свидетельствуют записи в электронном архиве пенитенциарного учреждения. itartass_ru 5:01:00 CEST