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23 Апрель 2017 г.
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В результате обрушения на шахте в Челябинской области погибли два человека
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Двое горняков погибли, один пострадал в результате обрушения на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона. "По предварительным данным, один человек пострадал, двое погибли", - сообщил источник.
itartass_ru 8:42:00 CEST
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