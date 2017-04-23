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23 Апрель 2017 г.

В результате обрушения на шахте в Челябинской области погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Двое горняков погибли, один пострадал в результате обрушения на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона. "По предварительным данным, один человек пострадал, двое погибли", - сообщил источник.

itartass_ru 8:42:00 CEST

Бастрыкин отправил расследовать обвал на шахте самых опытных следователей

rbc 11:56:00 CEST

10:45 После обрушения породы на шахте в Челябинской области пропали трое горняков

rosbalt 10:25:00 CEST

На золотодобывающей шахте под Челябинском обрушилась порода

lenta 8:30:00 CEST

Следком возбудил дело по гибели шахтеров в Челябинской области

vesti 9:47:00 CEST

Двое рабочих погибли на шахте в Челябинской области. Начато расследование

ng 9:43:00 CEST

12:35 В Челябинске в результате обрушения в шахте пострадали трое человек corner

fedpress 12:38:00 CEST

Два горняка погибли при обрушении на золотодобывающей шахте под Челябинском

lenta 10:01:00 CEST

На Урале при обрушении на шахте погибли два человека

rg 10:22:00 CEST

Два человека погибли при обрушении породы в шахте в Челябинской области

kommersant 9:18:00 CEST

Два человека погибли в результате обвала на шахте Челябинской области

vedomosti 10:28:00 CEST

В челябинской области при обрушении на шахте погибли два шахтера

tatar-inform 12:02:00 CEST

23.04.2017 15:30 : Спасатели после пяти часов поисков нашли живым одного горняка в шахте под Челябинском

echomsk 15:06:00 CEST

В шахте в Челябинской области произошло обрушение: два человека погибли

ntv 9:17:00 CEST

На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошло обрушение

interfax-ru 8:30:00 CEST

В шахте в Челябинской области завалило двух рабочих

fontanka 12:13:00 CEST

В Челябинской области при обвале на шахте погибли два человека

svobodanews 9:59:00 CEST

В России обрушилась шахта, есть жертвы

day 9:01:00 CEST

В Челябинской области погибли двое горняков

km 19:35:00 CEST

Двое горняков погибли при обрушении на шахте в Челябинской области

izvestia-ru 9:03:00 CEST

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