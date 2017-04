Два ребенка – 12 и 13 лет – погибли в результате схода лавины в Румынии. Еще пять человек были ранены. Трагедия произошла вечером в субботу в национальном парке “Ретезат” на западе страны. Two teenagers killed in avalanche in Romania ITV News (@itvnews) Сообщается, что у обоих подростков был большой опыт горных восхождений. euronews-ru 19:49:00 CEST