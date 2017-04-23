Два горняка погибли при обрушении шахты под Челябинском. Один рабочий доставлен в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, передает РИА . ЧП произошло этим утром на золотодобывающей шахте «Центральная», которая принадлежит компании «Южуралзолото». echomsk 9:52:00 CEST