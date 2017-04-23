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23 Апрель 2017 г.

23.04.2017 10:00 : Два горняка погибли при обрушении шахты под Челябинском

Два горняка погибли при обрушении шахты под Челябинском. Один рабочий доставлен в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, передает РИА . ЧП произошло этим утром на золотодобывающей шахте «Центральная», которая принадлежит компании «Южуралзолото».

echomsk 9:52:00 CEST

Двое погибли при обрушении шахты под Челябинском

life 10:09:00 CEST

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