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23 Апрель 2017 г.
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23.04.2017 10:00 : Два горняка погибли при обрушении шахты под Челябинском
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Два горняка погибли при обрушении шахты под Челябинском. Один рабочий доставлен в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, передает РИА . ЧП произошло этим утром на золотодобывающей шахте «Центральная», которая принадлежит компании «Южуралзолото».
echomsk 9:52:00 CEST
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