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22 Апрель 2017 г.

СМИ назвали имя заказчика взрыва в метро Питера  tr

О некоторых деталях биографии предполагаемого заказчика теракта рассказал осужденный Московским окружным военным судом в феврале 2017 года 19-летний Исломжон Захидов. По словам адвоката Захидова Юрия Виноградова, его подзащитного еще в несовершеннолетнем возрасте втянул в террористическую деятельность его отец - 37-летний Садыкжон Захидов.

telegraf-by 10:15:00 CEST

СМИ узнали о предполагаемом заказчике теракта в Петербурге

polit 11:51:00 CEST

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