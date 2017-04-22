О некоторых деталях биографии предполагаемого заказчика теракта рассказал осужденный Московским окружным военным судом в феврале 2017 года 19-летний Исломжон Захидов. По словам адвоката Захидова Юрия Виноградова, его подзащитного еще в несовершеннолетнем возрасте втянул в террористическую деятельность его отец - 37-летний Садыкжон Захидов. telegraf-by 10:15:00 CEST