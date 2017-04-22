|Russian
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|Daily News Analysis, across languages and over time
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22 Апрель 2017 г.
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СМИ назвали имя заказчика взрыва в метро Питера
tr
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О некоторых деталях биографии предполагаемого заказчика теракта рассказал осужденный Московским окружным военным судом в феврале 2017 года 19-летний Исломжон Захидов. По словам адвоката Захидова Юрия Виноградова, его подзащитного еще в несовершеннолетнем возрасте втянул в террористическую деятельность его отец - 37-летний Садыкжон Захидов.
telegraf-by 10:15:00 CEST
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