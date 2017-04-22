Российский Внешэкономбанк уже получил и рассматривает четыре предложения от потенциальных покупателей Проминвестбанка, сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков, передает РИА. "Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. telegraf-by 13:52:00 CEST