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22 Апрель 2017 г.
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У российского ВЭБ есть четыре предложения о покупке украинской "дочки"
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Российский Внешэкономбанк уже получил и рассматривает четыре предложения от потенциальных покупателей Проминвестбанка, сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков, передает РИА. "Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции.
telegraf-by 13:52:00 CEST
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