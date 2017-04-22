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22 Апрель 2017 г.

У российского ВЭБ есть четыре предложения о покупке украинской "дочки"

Российский Внешэкономбанк уже получил и рассматривает четыре предложения от потенциальных покупателей Проминвестбанка, сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков, передает РИА. "Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции.

telegraf-by 13:52:00 CEST

Горьков: ВЭБ получил четыре предложения о покупке его украинской "дочки"

vesti 7:49:00 CEST

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