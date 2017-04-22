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22 Апрель 2017 г.

Youtube запретил нашумевшее видео с Навальным

Видеохостинг Youtube заблокировал пропагандистское видео, в котором очерняется российский оппозиционер Алексей Навальный. Размещенный ранее ролик ""Гитлер 1945 / Навальный..." в настоящий момент является недоступным. "Это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав", - говорится в комментарии, размещенном по адресу записи.

obozrevatel 15:36:00 CEST

Ролик о Навальном-Гитлере удалили с YouTube

lenta 12:31:00 CEST

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