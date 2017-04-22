|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
22 Апрель 2017 г.
|
|
Youtube запретил нашумевшее видео с Навальным
|
Видеохостинг Youtube заблокировал пропагандистское видео, в котором очерняется российский оппозиционер Алексей Навальный. Размещенный ранее ролик ""Гитлер 1945 / Навальный..." в настоящий момент является недоступным. "Это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав", - говорится в комментарии, размещенном по адресу записи.
obozrevatel 15:36:00 CEST
|
|
|