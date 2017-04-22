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22 Апрель 2017 г.

СМИ сообщили о госпитализации певицы и актрисы Елены Камбуровой

Актриса и певица Елена Камбурова была госпитализирована в Москве. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает «Лайф». По данным информационного портала, 76-летняя народная артистка обратилась за помощью к медикам, врачи провели экстренное обследование и диагностировали у нее инсульт, после чего она была доставлена в неврологическую реанимацию.

lenta 21:54:00 CEST

Помощница Камбуровой прокомментировала сообщения о ее госпитализации

rg 22:04:00 CEST

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