Актриса и певица Елена Камбурова была госпитализирована в Москве. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает «Лайф». По данным информационного портала, 76-летняя народная артистка обратилась за помощью к медикам, врачи провели экстренное обследование и диагностировали у нее инсульт, после чего она была доставлена в неврологическую реанимацию. lenta 21:54:00 CEST