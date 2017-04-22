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22 Апрель 2017 г.
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Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке механизма расследования ОЗХО
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ДУШАНБЕ, 22.04.2017 /НИАТ «Ховар»/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о своей поддержке существующего механизма расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на заявление госдепартамента США.
khovar 8:14:00 CEST
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