Main Menu

News language and date

Analysis over time

22 Апрель 2017 г.

Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке механизма расследования ОЗХО

ДУШАНБЕ, 22.04.2017 /НИАТ «Ховар»/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о своей поддержке существующего механизма расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на заявление госдепартамента США.

khovar 8:14:00 CEST

Тиллерсон в разговоре с Лавровым заявил о поддержке механизма расследования ОЗХО

life 4:31:00 CEST

Тиллерсон сообщил Лаврову о поддержке существующего механизма расследований ОЗХО

tatar-inform 10:08:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
United States (5)

Flag
Russian Federation (3)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Рекс Тиллерсон (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.