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22 Апрель 2017 г.

Премьер провел совещание по реализации поручений Нурсултана Назарбаева  sl

Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений не только столичному акимату, но и всем госорганам по масштабному развитию транспортной инфраструктуры столицы, жилищного сектора, внедрения современных цифровых технологий во всех сферах городского управления. Сегодня глава Правительства Бакытжан Сагинтаев....

kazpravda 13:41:00 CEST

Сагинтаев поручил внедрять IT-технологии во всех сферах управления Астаны

inform 13:15:00 CEST

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