|Russian
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|Daily News Analysis, across languages and over time
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22 Апрель 2017 г.
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Премьер провел совещание по реализации поручений Нурсултана Назарбаева
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Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений не только столичному акимату, но и всем госорганам по масштабному развитию транспортной инфраструктуры столицы, жилищного сектора, внедрения современных цифровых технологий во всех сферах городского управления. Сегодня глава Правительства Бакытжан Сагинтаев....
kazpravda 13:41:00 CEST
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