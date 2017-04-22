Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений не только столичному акимату, но и всем госорганам по масштабному развитию транспортной инфраструктуры столицы, жилищного сектора, внедрения современных цифровых технологий во всех сферах городского управления. Сегодня глава Правительства Бакытжан Сагинтаев.... kazpravda 13:41:00 CEST