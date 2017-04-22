МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" начнется в сентябре на заводе под Мурманском, стоимость работ составит почти 40 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. "В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт.... itartass_ru 9:24:00 CEST