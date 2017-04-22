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22 Апрель 2017 г.

Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" начнется в сентябре на заводе под Мурманском, стоимость работ составит почти 40 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. "В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт....

itartass_ru 9:24:00 CEST

Авианесущй крейсер "Адмирал Кузнецов" отремонтируют за 40 млрд рублей

ng 9:00:00 CEST

СМИ назвали стоимость и сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

polit 9:34:00 CEST

Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 40 млрд рублей – ТАСС

vedomosti 12:23:00 CEST

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