Main Menu

News language and date

Analysis over time

22 Апрель 2017 г.

Пострадавший при стрельбе в УФСБ в Хабаровске находится в реанимации

БИШКЕК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Пострадавший во время нападения на приемную УФСБ РФ в центре Хабаровска гражданин Киргизии находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство. По его данным, получивший ранения при нападении Талант Жумаев является гражданином Киргизии.

itartass_ru 9:44:00 CEST

Раненный при атаке на ФСБ в Хабаровске переводчик из Киргизии находится в реанимации

ntv 10:25:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (4)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Талант Жумаев (1)

Киргизстана Жумаев Талант Аскарович (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.