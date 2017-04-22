Пострадавший при стрельбе в УФСБ в Хабаровске находится в реанимации БИШКЕК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Пострадавший во время нападения на приемную УФСБ РФ в центре Хабаровска гражданин Киргизии находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство. По его данным, получивший ранения при нападении Талант Жумаев является гражданином Киргизии. itartass_ru 9:44:00 CEST Раненный при атаке на ФСБ в Хабаровске переводчик из Киргизии находится в реанимации ntv 10:25:00 CEST