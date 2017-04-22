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22 Апрель 2017 г.
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Пострадавший при стрельбе в УФСБ в Хабаровске находится в реанимации
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БИШКЕК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Пострадавший во время нападения на приемную УФСБ РФ в центре Хабаровска гражданин Киргизии находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство. По его данным, получивший ранения при нападении Талант Жумаев является гражданином Киргизии.
itartass_ru 9:44:00 CEST
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