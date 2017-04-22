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22 Апрель 2017 г.
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Белоруска завоевала «золото» на ЧЕ по дзюдо в Польше
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22.04.2017, 21:50 Марина Слуцкая. В финальном поединке Марина Слуцкая победила спортсменку из Украины. Марине Слуцкой понадобилось чуть более двух минут в решающем поединке, чтобы заработать оценку "иппон" - чистая победа. Бронзовые награды в этом весе достались немке Каролин Вайсс и Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины.
charter97 21:11:00 CEST
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