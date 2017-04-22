22.04.2017, 21:50 Марина Слуцкая. В финальном поединке Марина Слуцкая победила спортсменку из Украины. Марине Слуцкой понадобилось чуть более двух минут в решающем поединке, чтобы заработать оценку "иппон" - чистая победа. Бронзовые награды в этом весе достались немке Каролин Вайсс и Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины. charter97 21:11:00 CEST