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22 Апрель 2017 г.

Белоруска завоевала «золото» на ЧЕ по дзюдо в Польше

22.04.2017, 21:50 Марина Слуцкая. В финальном поединке Марина Слуцкая победила спортсменку из Украины. Марине Слуцкой понадобилось чуть более двух минут в решающем поединке, чтобы заработать оценку "иппон" - чистая победа. Бронзовые награды в этом весе достались немке Каролин Вайсс и Ларисе Черич из Боснии и Герцеговины.

charter97 21:11:00 CEST

Белоруска Марина Слуцкая завоевала золото ЧЕ по дзюдо в Польше

belaruspartisan 20:39:00 CEST

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