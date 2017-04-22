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22 Апрель 2017 г.
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18:11 Люди разных возрастов и из разных стран ответили на вопросы «Теста по истории Великой Отечественной» Насколько хорошо мы знаем историю Великой Отечественной войны — проверить свои силы сегодня, 22 апреля, мог любой: по всей стране и за ее пределами. Сотни площадок: в школах, вузах, библиотеках, российских посольствах за рубежом или просто в интернете. Специальный тест, 30 вопросов, и полчаса на то, чтобы ответить. Смотреть сюжет
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Насколько хорошо мы знаем историю Великой Отечественной войны — проверить свои силы сегодня, 22 апреля, мог любой: по всей стране и за ее пределами. Сотни площадок: в школах, вузах, библиотеках, российских посольствах за рубежом или просто в интернете. Специальный тест, 30 вопросов, и полчаса на то, чтобы ответить.
1tv 18:44:00 CEST
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