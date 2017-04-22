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22 Апрель 2017 г.

18:11 Люди разных возрастов и из разных стран ответили на вопросы «Теста по истории Великой Отечественной» Насколько хорошо мы знаем историю Великой Отечественной войны — проверить свои силы сегодня, 22 апреля, мог любой: по всей стране и за ее пределами. Сотни площадок: в школах, вузах, библиотеках, российских посольствах за рубежом или просто в интернете. Специальный тест, 30 вопросов, и полчаса на то, чтобы ответить. Смотреть сюжет

Насколько хорошо мы знаем историю Великой Отечественной войны — проверить свои силы сегодня, 22 апреля, мог любой: по всей стране и за ее пределами. Сотни площадок: в школах, вузах, библиотеках, российских посольствах за рубежом или просто в интернете. Специальный тест, 30 вопросов, и полчаса на то, чтобы ответить.

1tv 18:44:00 CEST

Россиян протестируют на знание истории Великой Отечественной

vesti 12:26:00 CEST

12:09 Все российские регионы присоединились к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» Написать тест мог любой желающий. Работали сотни площадок в вузах, библиотеках, школах от Камчатки до Калининграда, а также в российских посольствах за рубежом. В Москве среди тех, кто пришел сегодня в аудитории, были и ветераны. По мнению участников, такая акция нужна не только для того, чтобы проверить свои знания, но и лучше понять героическое прошлое нашей страны. Читать далее

1tv 11:13:00 CEST

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