Насколько хорошо мы знаем историю Великой Отечественной войны — проверить свои силы сегодня, 22 апреля, мог любой: по всей стране и за ее пределами. Сотни площадок: в школах, вузах, библиотеках, российских посольствах за рубежом или просто в интернете. Специальный тест, 30 вопросов, и полчаса на то, чтобы ответить. 1tv 18:44:00 CEST