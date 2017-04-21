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21 Апрель 2017 г.

"Наломали дров": Лукашенко потребовал упростить школьные учебники

В ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко обратил внимание на то, что школьники слишком загружены учебой и не могут заниматься ни спортом, ни музыкой, ни изобразительным искусством. При этом, по мнению Лукашенко, усложненный процесс обучения отбивает у детей желание получать знания.

ntv 12:10:00 CEST

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vesti 10:59:00 CEST

Лукашенко предлагает Минск для диалога Востока и Запада

telegraf-by 9:49:00 CEST

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rg 12:39:00 CEST

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vesti 15:35:00 CEST

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vesti 12:31:00 CEST

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lenta 14:47:00 CEST

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