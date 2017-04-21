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21 Апрель 2017 г.
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"Наломали дров": Лукашенко потребовал упростить школьные учебники
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В ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко обратил внимание на то, что школьники слишком загружены учебой и не могут заниматься ни спортом, ни музыкой, ни изобразительным искусством. При этом, по мнению Лукашенко, усложненный процесс обучения отбивает у детей желание получать знания.
ntv 12:10:00 CEST
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