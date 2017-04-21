|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
21 Апрель 2017 г.
|
|
Баскетболисты ЦСКА сделали второй шаг к "Финалу четырех" Евролиги
|
Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над испанской "Басконией" во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 84:82 (21:20, 19:15, 29:23, 15:24) в пользу армейцев, в составе которых 16 очков набрал Милош Теодосич. У проигравших выделялся на площадке Родриг Бебуа (21 балл).
newsru 10:41:00 CEST
|
|
|