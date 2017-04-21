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21 Апрель 2017 г.

Баскетболисты ЦСКА сделали второй шаг к "Финалу четырех" Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над испанской "Басконией" во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 84:82 (21:20, 19:15, 29:23, 15:24) в пользу армейцев, в составе которых 16 очков набрал Милош Теодосич. У проигравших выделялся на площадке Родриг Бебуа (21 балл).

newsru 10:41:00 CEST

ЦСКА повел 2:0 в серии против "Басконии"

kommersant 0:49:00 CEST

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