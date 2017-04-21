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21 Апрель 2017 г.
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МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского форума
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Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщается на внешнеполитического ведомства. сайте Украинский МИД отмечает, что мероприятие, проходящее на "временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной республики Крым и г.
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