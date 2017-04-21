Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщается на внешнеполитического ведомства. сайте Украинский МИД отмечает, что мероприятие, проходящее на "временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной республики Крым и г. newsru 7:40:00 CEST