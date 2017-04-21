Main Menu

News language and date

Analysis over time

21 Апрель 2017 г.

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского форума

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщается на внешнеполитического ведомства. сайте Украинский МИД отмечает, что мероприятие, проходящее на "временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной республики Крым и г.

newsru 7:40:00 CEST

В МИД назвали протест Украины из-за форума в Ялте «имитацией активности»

km 19:39:00 CEST

Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума

izvestia-ru 4:04:00 CEST

МИД Украины выразил протест в связи с проведением экономического форума в Ялте

kommersant 0:49:00 CEST

Украина выражает протест в связи с проведением в оккупированном Крыму экономического форума - МИД

ura-inform 10:07:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Ukraine (6)

Flag
Russian Federation (4)

Help about this topicPlaces

Sevastopol(UA)

Kyiv(UA)

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Grigory Karasin (1)

Sergei Ivanov (1)

Help about this topicOther Names

United Nations (1)

Help about this topicAlerts

UNbodies

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.