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21 Апрель 2017 г.
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В России предложили объединить "Платон" и ГЛОНАСС
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Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил объединить две системы в одной. — "Платон" и ГЛОНАСС, конечно, нужно объединять. Я исхожу из очень простого принципа: зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один, — сообщил Сергей Иванов РБК.
life 15:55:00 CEST
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