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21 Апрель 2017 г.

В России предложили объединить "Платон" и ГЛОНАСС

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил объединить две системы в одной. — "Платон" и ГЛОНАСС, конечно, нужно объединять. Я исхожу из очень простого принципа: зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один, — сообщил Сергей Иванов РБК.

life 15:55:00 CEST

12:09 Иванов выступил за объединение систем «Платон» и «Глонасс» corner

fedpress 11:31:00 CEST

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