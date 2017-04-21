Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил объединить две системы в одной. — "Платон" и ГЛОНАСС, конечно, нужно объединять. Я исхожу из очень простого принципа: зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один, — сообщил Сергей Иванов РБК. life 15:55:00 CEST