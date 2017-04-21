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21 Апрель 2017 г.

Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе

"Итоги голосования выглядят следующим образом: шесть стран - за (сами Россия и Иран, а также Алжир, Китай, Судан и ЮАР - прим. ТАСС), 21 страна - против и 13 воздержавшихся, - отметил он. - Не буду скрывать, что результат нас огорчил. Дело в том, что до последнего момента российская и иранская делегация пытались выработать консенсус.

itartass_ru 5:24:00 CEST

Постпред при ОЗХО: А вдруг выяснится, что сирийского удара в Идлибе не было?

vz 6:30:00 CEST

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