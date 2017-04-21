Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе "Итоги голосования выглядят следующим образом: шесть стран - за (сами Россия и Иран, а также Алжир, Китай, Судан и ЮАР - прим. ТАСС), 21 страна - против и 13 воздержавшихся, - отметил он. - Не буду скрывать, что результат нас огорчил. Дело в том, что до последнего момента российская и иранская делегация пытались выработать консенсус. itartass_ru 5:24:00 CEST Постпред при ОЗХО: А вдруг выяснится, что сирийского удара в Идлибе не было? vz 6:30:00 CEST