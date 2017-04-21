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21 Апрель 2017 г.
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В Минобороны РК прокомментировали закрытие воздушного пространства Астаны
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. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК на своем сайте разместило официальный комментарий касательно закрытия воздушного пространства. Сообщаем, что со стороны Министерства обороны РК никаких запретов на использование воздушного пространства в районе аэродромов Астана и Караганда не производилось.
inform 11:28:00 CEST
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