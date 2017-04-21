В Минобороны РК прокомментировали закрытие воздушного пространства Астаны . АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК на своем сайте разместило официальный комментарий касательно закрытия воздушного пространства. Сообщаем, что со стороны Министерства обороны РК никаких запретов на использование воздушного пространства в районе аэродромов Астана и Караганда не производилось. inform 11:28:00 CEST "Закрытие неба" над Астаной при подготовке к параду прокомментировали в Минобороны kazpravda 10:56:00 CEST