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21 Апрель 2017 г.

В Минобороны РК прокомментировали закрытие воздушного пространства Астаны

. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК на своем сайте разместило официальный комментарий касательно закрытия воздушного пространства. Сообщаем, что со стороны Министерства обороны РК никаких запретов на использование воздушного пространства в районе аэродромов Астана и Караганда не производилось.

inform 11:28:00 CEST

"Закрытие неба" над Астаной при подготовке к параду прокомментировали в Минобороны

kazpravda 10:56:00 CEST

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