Российская певица Ирина Аллегрова попала в черный список украинского националистического сайта «Миротворец», деятельность которого в России оценивается как экстремистская, передает ТАСС. Исполнительницу обвиняют в незаконном пересечении украинской границы, так как Аллегрова выступала на праздновании Дня России в Крыму в 2015 и 2016 годах. fontanka 21:10:00 CEST