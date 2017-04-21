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21 Апрель 2017 г.
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«Миротворец» внес в черный список певицу Ирину Аллегрову
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Российская певица Ирина Аллегрова попала в черный список украинского националистического сайта «Миротворец», деятельность которого в России оценивается как экстремистская, передает ТАСС. Исполнительницу обвиняют в незаконном пересечении украинской границы, так как Аллегрова выступала на праздновании Дня России в Крыму в 2015 и 2016 годах.
fontanka 21:10:00 CEST
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