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21 Апрель 2017 г.

«Миротворец» внес в черный список певицу Ирину Аллегрову

Российская певица Ирина Аллегрова попала в черный список украинского националистического сайта «Миротворец», деятельность которого в России оценивается как экстремистская, передает ТАСС. Исполнительницу обвиняют в незаконном пересечении украинской границы, так как Аллегрова выступала на праздновании Дня России в Крыму в 2015 и 2016 годах.

fontanka 21:10:00 CEST

Певица Аллегрова попала в черный список украинских экстремистов

rg 22:20:00 CEST

Ирину Аллегрову внесли в черный список украинского сайта "Миротворец"

vesti 21:43:00 CEST

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