Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 апреля задержало экс-депутата Верховной рады и одного из самых влиятельных политиков страны Николая Мартыненко по подозрению в растрате 17,28 миллионов долларов в ходе поставок уранового концентрата из Казахстана на украинское госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат". deutschewelle-ru 17:13:00 CEST