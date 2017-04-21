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21 Апрель 2017 г.

За что на Украине задержали экс-депутата Мартыненко 21.04.2017

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 апреля задержало экс-депутата Верховной рады и одного из самых влиятельных политиков страны Николая Мартыненко по подозрению в растрате 17,28 миллионов долларов в ходе поставок уранового концентрата из Казахстана на украинское госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат".

deutschewelle-ru 17:13:00 CEST

По делу экс-нардепа Мартыненко задержан второй фигурант - НАБУ

interfax-ua-ru 7:43:00 CEST

Министры Омелян, Жданов и нардепы из "Народного фронта" заявили о намерении взять экс-нардепа Мартыненко на поруки

interfax-ua-ru 16:04:00 CEST

Дело Мартыненко. За что взяли серого кардинала Народного фронта

bin 8:22:00 CEST

Комментарий: Задержание Мартыненко - неприкасаемых на Украине не осталось 21.04.2017 О том, как задержание одного из лидеров "Народного фронта" Николая Мартыненко повлияет на расстановку политических сил в Украине, - Сергей Руденко для DW.

deutschewelle-ru 16:43:00 CEST

Суд перенес заседание по делу Мартыненко

obozrevatel 23:59:00 CEST

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