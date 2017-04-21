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21 Апрель 2017 г.
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За что на Украине задержали экс-депутата Мартыненко 21.04.2017
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 апреля задержало экс-депутата Верховной рады и одного из самых влиятельных политиков страны Николая Мартыненко по подозрению в растрате 17,28 миллионов долларов в ходе поставок уранового концентрата из Казахстана на украинское госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат".
deutschewelle-ru 17:13:00 CEST
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