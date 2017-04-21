Есть погибшие и раненые. Что произошло? в Хабаровске в здании управления Федеральной службы безопасности было совершено вооруженное нападение. В 17: 02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. aif 14:25:00 CEST