|Russian
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21 Апрель 2017 г.
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Что известно о нападении на управление ФСБ в Хабаровске?
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Есть погибшие и раненые. Что произошло? в Хабаровске в здании управления Федеральной службы безопасности было совершено вооруженное нападение. В 17: 02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям.
aif 14:25:00 CEST
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