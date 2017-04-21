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21 Апрель 2017 г.

Что известно о нападении на управление ФСБ в Хабаровске?

Есть погибшие и раненые. Что произошло? в Хабаровске в здании управления Федеральной службы безопасности было совершено вооруженное нападение. В 17: 02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям.

aif 14:25:00 CEST

21.04.2017 22:30 : У СКР нет данных, подтверждающих связь напавшего на офис ФСБ в Хабаровске с террористическими группировками

echomsk 22:22:00 CEST

Атака на ФСБ: что известно о нападении в Хабаровске

rbc 18:49:00 CEST

Напавший на ФСБ в Хабаровске похитил оружие в тире 21.04.2017

deutschewelle-ru 17:43:00 CEST

Атаке на приемную ФСБ в Хабаровске предшествовало ограбление тира. Нападавшие украли 40 единиц оружия

newsru 16:44:00 CEST

Атака на управление ФСБ в России: установлена личность нападавшего

obozrevatel 12:28:00 CEST

ИГ взяло ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске

kommersant 20:59:00 CEST

Напавший на управление ФСБ в Хабаровске застрелил инструктора по стрельбе перед атакой

kp 19:03:00 CEST

В России напали на приемную ФСБ, погибли два человека

day 12:02:00 CEST

Появилось видео с места стрельбы в Хабаровске

polit 12:32:00 CEST

При нападении на приемную УФСБ в Хабаровске убиты три человека

regions 12:52:00 CEST

Силовики не нашли взрывного устройства у напавшего на ФСБ в Хабаровске

rbc 13:47:00 CEST

Вооруженное нападение на приемную ФСБ в Хабаровске: погибли три человека

kp 13:13:00 CEST

21.04.2017 17:00 : В Хабаровске перед нападением на местное управление ФСБ неизвестные ограбили стрелковый клуб

echomsk 16:06:00 CEST

ФСБ назвала тип украденного в стрелковом клубе в Хабаровске оружия

rbc 16:20:00 CEST

На приемную ФСБ в Хабаровске совершено нападение

1tv 14:33:00 CEST

Есть жертвы: в России произошло дерзкое нападение на отделение ФСБ

obozrevatel 12:28:00 CEST

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