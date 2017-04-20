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20 Апрель 2017 г.

Российская фигуристка Медведева установила мировой рекорд на командном ЧМ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе на командном мировом первенстве в Японии. Россиянка набрала 80,85 балла и обновила мировой рекорд, который она установила в финале Гран-при сезона 2016/17 годов 79,21. Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года.

yuga 14:13:00 CEST

Фигуристка Медведева побила рекорд в короткой программе на командном ЧМ

riw 12:50:00 CEST

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