Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе на командном мировом первенстве в Японии. Россиянка набрала 80,85 балла и обновила мировой рекорд, который она установила в финале Гран-при сезона 2016/17 годов 79,21. Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года. yuga 14:13:00 CEST