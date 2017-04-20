В СИЗО N5 "Водник", расположенном на Выборгской улице на севере Москвы, где в марте произошло убийство бывшего исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова, сменили начальника. Руководителем изолятора назначен Денис Папуша. Об этом телеканалу "Дождь" сообщили в четверг,.... newsru 16:20:00 CEST