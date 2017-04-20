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20 Апрель 2017 г.

В московском СИЗО сменили начальника после убийства топ-менеджера "Роскосмоса"

В СИЗО N5 "Водник", расположенном на Выборгской улице на севере Москвы, где в марте произошло убийство бывшего исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова, сменили начальника. Руководителем изолятора назначен Денис Папуша. Об этом телеканалу "Дождь" сообщили в четверг,....

newsru 16:20:00 CEST

После убийства топ-менеджера Роскосмоса в СИЗО "Водник" наказали 14 тюремщиков

life 18:02:00 CEST

УФСИН наказало 14 сотрудников СИЗО в связи со смертью Евдокимова

rg 18:01:00 CEST

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