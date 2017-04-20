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20 Апрель 2017 г.
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В московском СИЗО сменили начальника после убийства топ-менеджера "Роскосмоса"
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В СИЗО N5 "Водник", расположенном на Выборгской улице на севере Москвы, где в марте произошло убийство бывшего исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова, сменили начальника. Руководителем изолятора назначен Денис Папуша. Об этом телеканалу "Дождь" сообщили в четверг,....
newsru 16:20:00 CEST
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