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20 Апрель 2017 г.

Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы Общество 20 апреля, 13:30

"Апрель обманет, под май подведет", — гласит русская поговорка. Ее смысл — не стоит рассчитывать на то, что погода в этом месяце непременно будет весенней и теплой. Убедиться в правдивости пословицы на этой неделе смогли жители Германии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Сербии, Венгрии, Австрии и Швейцарии.

itartass_ru 12:43:00 CEST

Deutche Welle: Германия готовит превентивный киберответ "русским хакерам"

life 12:30:00 CEST

Антиисламистская партия в Германии укомплектовывает свои ряды евреями

life 11:54:00 CEST

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