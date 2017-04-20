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20 Апрель 2017 г.
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Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы Общество 20 апреля, 13:30
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"Апрель обманет, под май подведет", — гласит русская поговорка. Ее смысл — не стоит рассчитывать на то, что погода в этом месяце непременно будет весенней и теплой. Убедиться в правдивости пословицы на этой неделе смогли жители Германии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Сербии, Венгрии, Австрии и Швейцарии.
itartass_ru 12:43:00 CEST
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