"Апрель обманет, под май подведет", — гласит русская поговорка. Ее смысл — не стоит рассчитывать на то, что погода в этом месяце непременно будет весенней и теплой. Убедиться в правдивости пословицы на этой неделе смогли жители Германии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Сербии, Венгрии, Австрии и Швейцарии. itartass_ru 12:43:00 CEST