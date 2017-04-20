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20 Апрель 2017 г.

"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первая выставка в России художника-авангардиста ХХ века, итальянского живописца Джорджо де Кирико "Метафизические прозрения" открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу 20 апреля. "Мы находимся не просто на открытии выставки. Фактически это открытие Джорджо де Кирико нам москвичам, россиянам, всем гостям нашего города.

itartass_ru 11:26:00 CEST

В Третьяковке открылась выставка предтечи сюрреализма де Кирико

life 9:54:00 CEST

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