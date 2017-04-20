МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первая выставка в России художника-авангардиста ХХ века, итальянского живописца Джорджо де Кирико "Метафизические прозрения" открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу 20 апреля. "Мы находимся не просто на открытии выставки. Фактически это открытие Джорджо де Кирико нам москвичам, россиянам, всем гостям нашего города. itartass_ru 11:26:00 CEST