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20 Апрель 2017 г.
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"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первая выставка в России художника-авангардиста ХХ века, итальянского живописца Джорджо де Кирико "Метафизические прозрения" открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу 20 апреля. "Мы находимся не просто на открытии выставки. Фактически это открытие Джорджо де Кирико нам москвичам, россиянам, всем гостям нашего города.
itartass_ru 11:26:00 CEST
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