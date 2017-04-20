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Analysis over time

20 Апрель 2017 г.

Путин вновь попал в сотню самых влиятельных людей от Time

Журнал Time включил президента России Владимира Путина в список ста самых влиятельных персон мира. Полный перечень опубликован на сайте журнала 20 апреля. Составители списка не присуждают участникам места, он разделен на несколько категорий Титаны, Новаторы, Деятели искусства, Лидеры и Кумиры. Российский президент наряду с Трампом и Терезой Мэй.

fontanka 15:45:00 CEST

Путин вошел в список самых влиятельных людей мира по версии Time

rg 16:30:00 CEST

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