Журнал Time включил президента России Владимира Путина в список ста самых влиятельных персон мира. Полный перечень опубликован на сайте журнала 20 апреля. Составители списка не присуждают участникам места, он разделен на несколько категорий Титаны, Новаторы, Деятели искусства, Лидеры и Кумиры. Российский президент наряду с Трампом и Терезой Мэй. fontanka 15:45:00 CEST