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|Daily News Analysis, across languages and over time
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20 Апрель 2017 г.
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Путин вновь попал в сотню самых влиятельных людей от Time
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Журнал Time включил президента России Владимира Путина в список ста самых влиятельных персон мира. Полный перечень опубликован на сайте журнала 20 апреля. Составители списка не присуждают участникам места, он разделен на несколько категорий Титаны, Новаторы, Деятели искусства, Лидеры и Кумиры. Российский президент наряду с Трампом и Терезой Мэй.
fontanka 15:45:00 CEST
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