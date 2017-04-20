Сейчас Елену судят за «приготовление к убийству по найму двух лиц, в том числе малолетнего». Гособвинитель запросил для женщины 12 лет лишения свободы. Однако она не признает свою вину, полностью отрицает причастность к преступлению и говорит, что во всем виноват бывший муж, который подстрекал ее к заказу убийства. belaruspartisan 10:06:00 CEST