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20 Апрель 2017 г.

Гомельчанка из ревности заказала убийство бывшей семьи мужа

Сейчас Елену судят за «приготовление к убийству по найму двух лиц, в том числе малолетнего». Гособвинитель запросил для женщины 12 лет лишения свободы. Однако она не признает свою вину, полностью отрицает причастность к преступлению и говорит, что во всем виноват бывший муж, который подстрекал ее к заказу убийства.

belaruspartisan 10:06:00 CEST

Геометрия ревности. Гомельчанка «заказала» свою куму, у которой увела мужа

nv-online 10:17:00 CEST

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