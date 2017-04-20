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20 Апрель 2017 г.

Российских пограничников на границе с Беларусью завалили взятками

Автор: Максим Гацак В Федеральной таможенной службе (ФТС) России заявляют о резком росте количества уголовных дел за взяточничество, возбужденных из-за инцидентов на границе с Беларусью. Так, в I квартале 2017 года было возбуждено 149 уголовных дел, связанных с коррупцией, а за аналогичный период 2016 года – только 64.

bdg 10:55:00 CEST

Конфету нельзя, а цепочку можно. В Воронеже воспитатель воровала украшения детей

life 16:31:00 CEST

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