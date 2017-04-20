Автор: Максим Гацак В Федеральной таможенной службе (ФТС) России заявляют о резком росте количества уголовных дел за взяточничество, возбужденных из-за инцидентов на границе с Беларусью. Так, в I квартале 2017 года было возбуждено 149 уголовных дел, связанных с коррупцией, а за аналогичный период 2016 года – только 64. bdg 10:55:00 CEST