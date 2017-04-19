|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
19 Апрель 2017 г.
|
|
«Русгидро» примет участие в санации банка «Пересвет»
|
Совет директоров « Русгидро » рекомендовал дочерним структурам одобрить участие в оздоровлении банка «Пересвет». Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Так, «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК Русгидро» должны будут приобрести пятнадцатилетние облигации «Пересвета» серии С01 номинальной стоимостью 329 руб.
vedomosti 10:25:00 CEST
|
|
|