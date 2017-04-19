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19 Апрель 2017 г.

«Русгидро» примет участие в санации банка «Пересвет»

Совет директоров « Русгидро » рекомендовал дочерним структурам одобрить участие в оздоровлении банка «Пересвет». Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Так, «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК Русгидро» должны будут приобрести пятнадцатилетние облигации «Пересвета» серии С01 номинальной стоимостью 329 руб.

vedomosti 10:25:00 CEST

Компания "Русгидро" одобрила участие в оздоровлении банка "Пересвет"

rg 10:20:00 CEST

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