Совет директоров « Русгидро » рекомендовал дочерним структурам одобрить участие в оздоровлении банка «Пересвет». Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Так, «РАО ЭС Востока», АО «РБЭФ» и АО «ЭСК Русгидро» должны будут приобрести пятнадцатилетние облигации «Пересвета» серии С01 номинальной стоимостью 329 руб. vedomosti 10:25:00 CEST