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19 Апрель 2017 г.

СК: один из руководителей Белкоопсоюза подозревается в получении взятки

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела о коррупции один из руководителей Белкоопсоюза привлечен в качестве подозреваемого. Он подозревается в получении взятки (ст. 430 УК). Проводится расследование, добавила Юлия Гончарова. При этом она не стала называть фамилию и должность коррупционера.

telegraf-by 11:50:00 CEST

«Нахозяйничал». Задержан первый зампред Белкоопсоюза

gazetaby 11:44:00 CEST

И снова "дело Белкоопсоюза"? Один из руководителей уличен во взяточничестве

belaruspartisan 11:34:00 CEST

Одного из руководителей Белкоопсоюза задержали за взятку

telegraf-by 15:48:00 CEST

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