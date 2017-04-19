По ее словам, в рамках расследования уголовного дела о коррупции один из руководителей Белкоопсоюза привлечен в качестве подозреваемого. Он подозревается в получении взятки (ст. 430 УК). Проводится расследование, добавила Юлия Гончарова. При этом она не стала называть фамилию и должность коррупционера. telegraf-by 11:50:00 CEST