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19 Апрель 2017 г.
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СК: один из руководителей Белкоопсоюза подозревается в получении взятки
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По ее словам, в рамках расследования уголовного дела о коррупции один из руководителей Белкоопсоюза привлечен в качестве подозреваемого. Он подозревается в получении взятки (ст. 430 УК). Проводится расследование, добавила Юлия Гончарова. При этом она не стала называть фамилию и должность коррупционера.
telegraf-by 11:50:00 CEST
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