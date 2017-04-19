ФСБ задержала в Краснодаре группу людей, которая занималась вовлечением людей в религиозно-экстремистскую деятельность. Об этом говорится в пресс-релизе, передает По информации службы, в Краснодарском крае проводятся масштабные режимно-профилактические, фильтрационные мероприятия по выявлению лиц, возможно, причастных к терроризму. rbc 19:50:00 CEST