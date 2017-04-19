Игорь Насалик : Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля. По словам Насалика, Киев рассчитывает наладить поставки угля антрацитовой группы из США. Он отметил, что это выгодно по логистике, передает ТАСС . Кроме этого, американцами предложена интересная цена, добавил министр. ntv 12:54:00 CEST