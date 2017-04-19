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19 Апрель 2017 г.

В кабмин Украины поданы документы о запрете импорта российского угля

Игорь Насалик : Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля. По словам Насалика, Киев рассчитывает наладить поставки угля антрацитовой группы из США. Он отметил, что это выгодно по логистике, передает ТАСС . Кроме этого, американцами предложена интересная цена, добавил министр.

ntv 12:54:00 CEST

Росуглепроф: запрет угля из России на Украине противоречит нормам ВТО

izvestia-ru 17:28:00 CEST

12:40 Украинское минэнерго предложило запретить ввоз российского угля corner

fedpress 12:19:00 CEST

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