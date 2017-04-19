В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду (76-я, 105-я, 110-я минуты), еще один гол на счету Марко Асенсио (113). У "Баварии" отличился Роберт Левандовски (53, с пенальти), защитник "Реала" Серхио Рамос забил мяч в свои ворота (77). На 84-й минуте был удален полузащитник "Баварии" Артуро Видаль, получивший две желтые карточки. itartass_ru 5:28:00 CEST