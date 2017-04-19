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19 Апрель 2017 г.

"Реал" обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду (76-я, 105-я, 110-я минуты), еще один гол на счету Марко Асенсио (113). У "Баварии" отличился Роберт Левандовски (53, с пенальти), защитник "Реала" Серхио Рамос забил мяч в свои ворота (77). На 84-й минуте был удален полузащитник "Баварии" Артуро Видаль, получивший две желтые карточки.

itartass_ru 5:28:00 CEST

ФК "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА

interfax-ru 5:52:00 CEST

"Реал" и "Атлетико" попали в квартет лучших команд Европы

rg 18:51:00 CEST

Футболисты мадридского "Реала" прошли в полуфинал Лиги Чемпионов, обыграв "Баварию" 4:2 при странном судействе

kp 0:34:00 CEST

Лига чемпионов: «Реал» забил победный гол «Баварии» из офсайда

gazetaby 8:38:00 CEST

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