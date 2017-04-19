Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня досрочных парламентских выборов, сообщает в среду газета The Guardian. За проведение выборов проголосовали 522 депутата, против высказались 13 парламентариев. Накануне о проведении досрочных выборов объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. interfax-ru 16:33:00 CEST