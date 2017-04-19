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19 Апрель 2017 г.

Британский парламент утвердил проведение досрочных выборов 8 июня

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня досрочных парламентских выборов, сообщает в среду газета The Guardian. За проведение выборов проголосовали 522 депутата, против высказались 13 парламентариев. Накануне о проведении досрочных выборов объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

interfax-ru 16:33:00 CEST

Британский парламент поддержал идею проведения досрочных выборов 8 июня

kommersant 16:08:00 CEST

Парламент Британии одобрил внеочередные выборы

telegraf-by 17:21:00 CEST

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