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18 Апрель 2017 г.

Россия и Турция решили как можно скорее снять взаимные ограничения

На встрече в Москве представители России и Турции выразили стремление снять максимальное количество взаимных ограничений как можно скорее, заявили в российском правительстве. Участники отметили, что есть общее стремление снять максимальное количество ограничений, которые на данный момент существуют, в максимально короткие сроки.

vz 17:54:00 CEST

Дворкович: Россия ждет от Турции отмены ограничений по зерну

rg 17:44:00 CEST

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