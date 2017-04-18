На встрече в Москве представители России и Турции выразили стремление снять максимальное количество взаимных ограничений как можно скорее, заявили в российском правительстве. Участники отметили, что есть общее стремление снять максимальное количество ограничений, которые на данный момент существуют, в максимально короткие сроки. vz 17:54:00 CEST