|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
18 Апрель 2017 г.
|
|
Россия и Турция решили как можно скорее снять взаимные ограничения
|
На встрече в Москве представители России и Турции выразили стремление снять максимальное количество взаимных ограничений как можно скорее, заявили в российском правительстве. Участники отметили, что есть общее стремление снять максимальное количество ограничений, которые на данный момент существуют, в максимально короткие сроки.
vz 17:54:00 CEST
|
|
|