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18 Апрель 2017 г.

13:45 Международный суд ООН завтра огласит решение по иску Украины против России

Международный суд Организации Объединенных Наций 19 апреля огласит решение относительно иска Украины против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении суда в Twitter. Напоминание: завтра в 15:00 (Гаага) Международный суд справедливости вынесет решение по делу Украина против России“ (предупредительные меры), говорится в сообщении.

rosbalt 13:28:00 CEST

Суд ООН огласит решение по требованию Украины ввести меры против России

rian 23:51:00 CEST

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