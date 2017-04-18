Международный суд Организации Объединенных Наций 19 апреля огласит решение относительно иска Украины против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении суда в Twitter. Напоминание: завтра в 15:00 (Гаага) Международный суд справедливости вынесет решение по делу Украина против России“ (предупредительные меры), говорится в сообщении. rosbalt 13:28:00 CEST