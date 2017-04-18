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18 Апрель 2017 г.
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13:45 Международный суд ООН завтра огласит решение по иску Украины против России
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Международный суд Организации Объединенных Наций 19 апреля огласит решение относительно иска Украины против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении суда в Twitter. Напоминание: завтра в 15:00 (Гаага) Международный суд справедливости вынесет решение по делу Украина против России“ (предупредительные меры), говорится в сообщении.
rosbalt 13:28:00 CEST
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