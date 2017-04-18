|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
18 Апрель 2017 г.
|
|
11:55 В Канаде из-за отступления ледников исчезла река Слимс
|
В 2016 году в Канаде изсчезла река Слимс, расположенная на территории Юкона. Об этом сообщили ученые из Канады и США. Воды Слимс текли в северном направлении в сторону Берингова моря, а также питали одноименное озеро. Причиной обмеления реки стало отступление в глубь материка одного из крупнейших в Канаде ледников Каскавулш.
rosbalt 11:27:00 CEST
|
|
|