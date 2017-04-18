В 2016 году в Канаде изсчезла река Слимс, расположенная на территории Юкона. Об этом сообщили ученые из Канады и США. Воды Слимс текли в северном направлении в сторону Берингова моря, а также питали одноименное озеро. Причиной обмеления реки стало отступление в глубь материка одного из крупнейших в Канаде ледников Каскавулш. rosbalt 11:27:00 CEST