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18 Апрель 2017 г.

18:54 Катастрофа вертолета МВД в Турции обернулась массовой гибелью

Выживших при падении полицейского вертолета в турецкой провинции Тунджели нет, заявили власти. Погибли все 12 человек, которые находились на борту, передал национальный телеканал NTV. Осмотрев мест крушения, сотрудники экстренных служб поняли, что никому из семи полицейских, трех членов экипажа, а также судье и военному не удалось остаться в живых.

rosbalt 18:29:00 CEST

Семь человек ранены в результате крушения вертолета в Турции

izvestia-ru 15:12:00 CEST

Власти Турции назвали число жертв крушения вертолета

vz 16:53:00 CEST

В полицейском вертолете, упавшем в Турции, погибли все

ura-inform 18:06:00 CEST

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