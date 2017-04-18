Выживших при падении полицейского вертолета в турецкой провинции Тунджели нет, заявили власти. Погибли все 12 человек, которые находились на борту, передал национальный телеканал NTV. Осмотрев мест крушения, сотрудники экстренных служб поняли, что никому из семи полицейских, трех членов экипажа, а также судье и военному не удалось остаться в живых. rosbalt 18:29:00 CEST