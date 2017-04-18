На северо-востоке Парижа в районе концертного зала Zenith во время акции противников кандидата в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен между демонстрантами и полицией произошли столкновения, передает с места событий корреспондент Как уточняет агентство, всего в митинге принимали участие от 60 до 80 человек. rbc 0:21:00 CEST