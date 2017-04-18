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18 Апрель 2017 г.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против противников Ле Пен

На северо-востоке Парижа в районе концертного зала Zenith во время акции противников кандидата в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен между демонстрантами и полицией произошли столкновения, передает с места событий корреспондент Как уточняет агентство, всего в митинге принимали участие от 60 до 80 человек.

rbc 0:21:00 CEST

15:10 В Марселе задержали подозреваемых в подготовке терактов Глава МВД сообщил, что при обыске у них нашли оружие и компоненты для взрывчатки. Двое мужчин планировали совершить атаку в ходе одного из предвыборных митингов. Смотреть сюжет

1tv 14:17:00 CEST

Нобелевские лауреаты по экономике выступили против программы Ле Пен

korrespondent 16:24:00 CEST

"Полное смещение ценностей": подруга Путина едва не стала жертвой Femen

obozrevatel 10:52:00 CEST

Активистка Femen попыталась обнажиться на митинге Марин Ле Пен

vesti 9:15:00 CEST

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