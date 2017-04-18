|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
18 Апрель 2017 г.
|
|
В Париже полиция применила слезоточивый газ против противников Ле Пен
|
На северо-востоке Парижа в районе концертного зала Zenith во время акции противников кандидата в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен между демонстрантами и полицией произошли столкновения, передает с места событий корреспондент Как уточняет агентство, всего в митинге принимали участие от 60 до 80 человек.
rbc 0:21:00 CEST
|
|
|