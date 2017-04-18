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18 Апрель 2017 г.

«Коммерсант» узнал о плане продажи 100 самолетов Sukhoi Superjet 100

Минпромторг и Минтранс разрабатывают новые меры по продвижению и увеличению продаж ближнемагистрального лайнера Sukhoi Superjet 100 на российском рынке. План предусматривает поставку авиакомпании Red Wings до 100 самолетов в течение четырех лет. Сеть авиакомпаний для перевозок между городами с населением более 200 тыс.

rbc 3:21:00 CEST

Red Wings станет базой для создания междугородней авиакомпании – «Коммерсантъ»

vedomosti 7:07:00 CEST

Как стало известно “Ъ”, Минпромторг и Минтранс ищут все новые способы увеличить продажи регионального российского самолета SSJ 100. Теперь чиновники предлагают создать на базе Red Wings несколько авиакомпаний для использования до 100 таких машин на внутренних межрегиональных маршрутах. У Red Wings уже был неудачный опыт эксплуатации SSJ 100 и участники рынка считают новый проект возможным только при условии субсидирования перевозчиков государством.

kommersant 14:39:00 CEST

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