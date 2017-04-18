|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
18 Апрель 2017 г.
|
|
«Коммерсант» узнал о плане продажи 100 самолетов Sukhoi Superjet 100
|
Минпромторг и Минтранс разрабатывают новые меры по продвижению и увеличению продаж ближнемагистрального лайнера Sukhoi Superjet 100 на российском рынке. План предусматривает поставку авиакомпании Red Wings до 100 самолетов в течение четырех лет. Сеть авиакомпаний для перевозок между городами с населением более 200 тыс.
rbc 3:21:00 CEST
|
|
|
|