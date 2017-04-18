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18 Апрель 2017 г.

Гостям «Евровидения» посоветовали не называть украинцев русскими

На Украине подготовлен буклет для гостей Евровидения-2017, в котором содержатся советы, как иностранцам вести себя в Киеве. Об этом в Facebook сообщила депутат Верховной Рады Анна Романова. Всего в буклете даны 23 совета. В качестве первой рекомендации дается предупреждение о том, что в украинской столице лучше не упоминать о России.

polit 20:07:00 CEST

Гостям "Евровидения" категорически не советуют говорить в Киеве о России

vesti 16:56:00 CEST

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