На Украине подготовлен буклет для гостей Евровидения-2017, в котором содержатся советы, как иностранцам вести себя в Киеве. Об этом в Facebook сообщила депутат Верховной Рады Анна Романова. Всего в буклете даны 23 совета. В качестве первой рекомендации дается предупреждение о том, что в украинской столице лучше не упоминать о России. polit 20:07:00 CEST