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18 Апрель 2017 г.
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Гостям «Евровидения» посоветовали не называть украинцев русскими
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На Украине подготовлен буклет для гостей Евровидения-2017, в котором содержатся советы, как иностранцам вести себя в Киеве. Об этом в Facebook сообщила депутат Верховной Рады Анна Романова. Всего в буклете даны 23 совета. В качестве первой рекомендации дается предупреждение о том, что в украинской столице лучше не упоминать о России.
polit 20:07:00 CEST
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