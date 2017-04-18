Минобороны РФ: Никто в Хан-Шейхуне за две недели не обратился с жалобами на отравление 14:12 18.04.2017 Источник: Ни один человек из числа жителей Хан-Шейхуна, а также экспертов "Белых касок" не обратился с жалобами на отравление за две недели, прошедшие после того, как он якобы был атакован химическим оружием. Об этом сообщил сегодня журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. ng 13:23:00 CEST Минобороны: На отравление зарином в Хан-Шейхуне никто за две недели не жаловался vedomosti 14:47:00 CEST