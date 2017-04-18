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18 Апрель 2017 г.
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Минобороны РФ: Никто в Хан-Шейхуне за две недели не обратился с жалобами на отравление
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14:12 18.04.2017 Источник: Ни один человек из числа жителей Хан-Шейхуна, а также экспертов "Белых касок" не обратился с жалобами на отравление за две недели, прошедшие после того, как он якобы был атакован химическим оружием. Об этом сообщил сегодня журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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