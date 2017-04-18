Main Menu

News language and date

Analysis over time

18 Апрель 2017 г.

Минобороны РФ: Никто в Хан-Шейхуне за две недели не обратился с жалобами на отравление

14:12 18.04.2017 Источник: Ни один человек из числа жителей Хан-Шейхуна, а также экспертов "Белых касок" не обратился с жалобами на отравление за две недели, прошедшие после того, как он якобы был атакован химическим оружием. Об этом сообщил сегодня журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ng 13:23:00 CEST

Минобороны: На отравление зарином в Хан-Шейхуне никто за две недели не жаловался

vedomosti 14:47:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Igor Konashenkov (2)

Dmitry Peskov (1)

Help about this topicOther Names

Al Qaeda (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.