В Челябинске грабители проникли в банк через дыру в полу Полиция Челябинска ищет преступников, совершивших кражу денег из банка, расположенного в Курчатовском районе. Причем злоумышленники пробрались в помещение, проделав дыру в полу. Добычей преступников стали 1,4 миллиона рублей, пишет В полиции подтвердили факт совершения преступления. "В минувшие выходные был ограблен банкомат в Курчатовском районе. newsru 11:07:00 CEST В Челябинске воры проникли в банк через дыру в полу rg 10:55:00 CEST

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