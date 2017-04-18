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18 Апрель 2017 г.

В Челябинске грабители проникли в банк через дыру в полу

Полиция Челябинска ищет преступников, совершивших кражу денег из банка, расположенного в Курчатовском районе. Причем злоумышленники пробрались в помещение, проделав дыру в полу. Добычей преступников стали 1,4 миллиона рублей, пишет В полиции подтвердили факт совершения преступления. "В минувшие выходные был ограблен банкомат в Курчатовском районе.

newsru 11:07:00 CEST

В Челябинске воры проникли в банк через дыру в полу

rg 10:55:00 CEST

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