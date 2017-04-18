|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
18 Апрель 2017 г.
|
|
В Челябинске грабители проникли в банк через дыру в полу
|
Полиция Челябинска ищет преступников, совершивших кражу денег из банка, расположенного в Курчатовском районе. Причем злоумышленники пробрались в помещение, проделав дыру в полу. Добычей преступников стали 1,4 миллиона рублей, пишет В полиции подтвердили факт совершения преступления. "В минувшие выходные был ограблен банкомат в Курчатовском районе.
newsru 11:07:00 CEST
|
|
|