78-летний Вячеслав Зайцев почувствовал недомогание, у него начались приступы кашля. Модельера доставили в медицинский институт, где после обследования врачи диагностировали у него пневмонию. Специалисты настояли на госпитализации именитого пациента. Лайф связался с Вячеславом Зайцевым, чтобы поинтересоваться о его самочувствии. life 15:10:00 CEST