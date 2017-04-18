Main Menu

News language and date

Analysis over time

18 Апрель 2017 г.

Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в Москве

78-летний Вячеслав Зайцев почувствовал недомогание, у него начались приступы кашля. Модельера доставили в медицинский институт, где после обследования врачи диагностировали у него пневмонию. Специалисты настояли на госпитализации именитого пациента. Лайф связался с Вячеславом Зайцевым, чтобы поинтересоваться о его самочувствии.

life 15:10:00 CEST

Модельер Зайцев рассказал, чем занимался в больнице

rg 18:30:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Maya Lomidze (1)

Irina Tyurina (1)

Россией Росавиация (1)

Александра Мерцалова (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.