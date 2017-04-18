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18 Апрель 2017 г.
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Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в Москве
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78-летний Вячеслав Зайцев почувствовал недомогание, у него начались приступы кашля. Модельера доставили в медицинский институт, где после обследования врачи диагностировали у него пневмонию. Специалисты настояли на госпитализации именитого пациента. Лайф связался с Вячеславом Зайцевым, чтобы поинтересоваться о его самочувствии.
life 15:10:00 CEST
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