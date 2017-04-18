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18 Апрель 2017 г.
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Москалькова заявила об отсутсвии точных данных о преследованиях геев в Чечне
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Данные о похищениях и пытках геев в Чечне не подтверждаются, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает 18 апреля. ТАСС По словам омбудсмена, доклады о ситуации в республике ей представили Генеральная прокуратура, Следственный комитет, а также региональные управления МВД и прокуратуры.
lenta 15:03:00 CEST
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