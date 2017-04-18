Данные о похищениях и пытках геев в Чечне не подтверждаются, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает 18 апреля. ТАСС По словам омбудсмена, доклады о ситуации в республике ей представили Генеральная прокуратура, Следственный комитет, а также региональные управления МВД и прокуратуры. lenta 15:03:00 CEST