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18 Апрель 2017 г.

Москалькова заявила об отсутсвии точных данных о преследованиях геев в Чечне

Данные о похищениях и пытках геев в Чечне не подтверждаются, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает 18 апреля. ТАСС По словам омбудсмена, доклады о ситуации в республике ей представили Генеральная прокуратура, Следственный комитет, а также региональные управления МВД и прокуратуры.

lenta 15:03:00 CEST

Москалькова: правоохранительные органы не получали заявлений о похищении людей в Чечне

kommersant 11:36:00 CEST

Омбудсмен заявила об отсутствии жалоб на пропажу геев в Чечне

polit 12:26:00 CEST

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