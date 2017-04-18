Эти меры необходимы для обеспечения безопасности во время турнира. Реки и каналы Санкт-Петербурга закроют для обеспечения безопасности на время проведения Кубка конфедераций FIFA-2017 с 1 июня до 4 июля. Курсировать будет запрещено в акватории Пассажирского и Большого морских портов, а также в водных границах Петербурга. izvestia-ru 15:12:00 CEST