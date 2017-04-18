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18 Апрель 2017 г.

Навигацию приостановят в городах — участниках Кубка конфедераций-2017

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности во время турнира. Реки и каналы Санкт-Петербурга закроют для обеспечения безопасности на время проведения Кубка конфедераций FIFA-2017 с 1 июня до 4 июля. Курсировать будет запрещено в акватории Пассажирского и Большого морских портов, а также в водных границах Петербурга.

izvestia-ru 15:12:00 CEST

Реки и каналы Петербурга закроют на месяц из-за Кубка конфедераций

regions 13:10:00 CEST

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