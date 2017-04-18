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18 Апрель 2017 г.

«Нормандская четверка» хочет сохранить формат после выборов во Франции

В ночь на вторник состоялись телефонные переговоры между лидерами стран «нормандской четверки». Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко сошлись во мнении, что работа группы должна продолжаться в том же формате после выборов президента Франции.

izvestia-ru 1:33:00 CEST

Путин обсудил ситуацию в Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки"

newsru 1:48:00 CEST

Лидеры стран "нормандской четверки" в ходе телефонного разговора подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений - Кремль

interfax-ua-ru 6:56:00 CEST

В Кремле рассказали о телефонных переговорах президентов "нормандской четверки"

ura-inform 6:50:00 CEST

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