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18 Апрель 2017 г.
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«Нормандская четверка» хочет сохранить формат после выборов во Франции
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В ночь на вторник состоялись телефонные переговоры между лидерами стран «нормандской четверки». Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко сошлись во мнении, что работа группы должна продолжаться в том же формате после выборов президента Франции.
izvestia-ru 1:33:00 CEST
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