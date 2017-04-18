В ночь на вторник состоялись телефонные переговоры между лидерами стран «нормандской четверки». Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко сошлись во мнении, что работа группы должна продолжаться в том же формате после выборов президента Франции. izvestia-ru 1:33:00 CEST