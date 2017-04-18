По предварительным данным, на борту находились 14 человек. Вертолет, принадлежащий правоохранительным органам Турции, потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке страны. Об этом сообщает местный телеканал NTV. По предварительной информации, на борту находились 14 человек, среди которых восемь полицейских и два судьи. izvestia-ru 14:11:00 CEST