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18 Апрель 2017 г.
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Полицейский вертолет потерпел крушение в Турции
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По предварительным данным, на борту находились 14 человек. Вертолет, принадлежащий правоохранительным органам Турции, потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке страны. Об этом сообщает местный телеканал NTV. По предварительной информации, на борту находились 14 человек, среди которых восемь полицейских и два судьи.
izvestia-ru 14:11:00 CEST
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