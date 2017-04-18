Main Menu

News language and date

Analysis over time

18 Апрель 2017 г.

Полицейский вертолет потерпел крушение в Турции

По предварительным данным, на борту находились 14 человек. Вертолет, принадлежащий правоохранительным органам Турции, потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке страны. Об этом сообщает местный телеканал NTV. По предварительной информации, на борту находились 14 человек, среди которых восемь полицейских и два судьи.

izvestia-ru 14:11:00 CEST

В Турции разбился полицейский вертолет с 12 пассажирами

naviny 14:07:00 CEST

В Турции разбился вертолет с полицейскими и судьей

trud 14:36:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Donald Trump (3)

Barack Obama (2)

Fox News (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.